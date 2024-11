Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (11): Lula e Haddad retomam discussão sobre pacote de cortes de gastos, mas anúncio segue indefinido. Líderes mundiais se reúnem no Rio de Janeiro na próxima semana para discutir um planeta menos desigual. Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia aliado linha dura como chefe da política de imigração. Em Israel, novo ministro da defesa diz que vê avanço nas negociações de cessar-fogo no Líbano. Operação investiga grupo que manipulava resultados de jogos da série B do Campeonato Carioca. Torcida do Flamengo comemora título da Copa do Brasil e lamenta a saída do ídolo Gabigol.