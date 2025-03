Trump adia aplicação de tarifas ao México e Canadá para o mês que vem

O presidente Donald Trump assinou, nesta quinta (6), ordens executivas que adiam para 2 de abril a aplicação de tarifas comerciais ao México e ao Canadá. A isenção vale para produtos já listados no acordo de livre comércio entre os países. Já as sobretaxas sobre o aço e o alumínio serão mantidas.



