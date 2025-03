Com Neymar na lista, Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para eliminatórias da Copa

O técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A principal novidade da lista é o retorno de Neymar. O camisa dez do Santos está de volta à seleção depois de um ano e meio. Neymar tinha deixado claro que o retorno ao futebol brasileiro também foi pensando na Copa do Mundo. Wesley, lateral-direito do Flamengo, de 21 anos, comemorou ao lado da família a primeira convocação.



