Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (14): Presidente Lula diz que vai enviar projeto de isenção do imposto de renda na terça (18). Países do G7 ameaçam adotar novas sanções caso a Rússia não aprove cessar-fogo com a Ucrânia. Polícia de São Paulo encontra fotos da rotina de jovem assassinada no celular do principal suspeito. Técnico Dorival Junior corta Neymar da seleção brasileira. Em São Paulo, Palmeiras sonha com o tetra e o Corinthians quer voltar a conquistar a taça depois de seis anos.