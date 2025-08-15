Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (14): Donald Trump volta a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirma que o Brasil é um parceiro comercial horrível. Em viagem a Pernambuco, Lula diz que imposição de taxas sobre produtos foi ato de insensatez. Um dia após anúncio do pacote contra tarifaço, medidas ainda precisam de regulamentação; e especialistas dizem que ações não são suficientes. Relatório interno revela que Meta permitiu conversas de cunho sexual entre inteligência artificial e crianças. No futebol, o Sport tem a dura missão de parar o São Paulo, que vem de cinco vitórias consecutivas no campeonato. E você vai conhecer a cachorrinha savana. Ela foi resgatada das ruas e agora ajuda a polícia a esclarecer crimes.