Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (18): Polícia prende mulher suspeita de liderar grupo que matou ciclista em São Paulo. Governo anuncia a entrada do Brasil no grupo de países aliados da Opep. Ex-presidente Jair Bolsonaro defende anistia a condenados pelo 8 de janeiro e critica a Lei da Ficha Limpa. População usa a criatividade para reduzir a sensação de calor dentro de casa. Representantes de Estados Unidos e Rússia se encontram para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Terroristas do Hamas confirmam a libertação de mais seis reféns israelenses no próximo sábado (22). No futebol, o São Paulo encara a Ponte Preta; uma vitória pode dar vantagem ao Tricolor nas quartas de final e ajudar o rival Palmeiras.