Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (19): Governo investiga três casos suspeitos de gripe aviária fora do Rio Grande do Sul. Ministério da Educação proíbe ensino à distância para cursos de medicina, odontologia, enfermagem, direito e psicologia. Depois de fraudes, INSS vai exigir biometria para novos empréstimos consignados. No Rio de Janeiro, policial morre em operação na Cidade de Deus. Israel autoriza a entrada de caminhões com alimentos na Faixa de Gaza. Donald Trump fala com Putin e Zelensky e diz que acordo de paz está a caminho. No futebol, você vai conhecer as propostas de Samir Xaud, o candidato único à presidência da CBF.