Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (19): Dezenas de homens fortemente armados entram em comunidade dominada pelo tráfico no Rio de Janeiro. Identificado um dos suspeitos de tentar matar o prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Drones são lançados em direção à casa de Benjamin Netanyahu em dia de ataques contra Israel. Cartórios de todo o país fazem mutirão para cadastrar doadores de órgãos. RECORD promove debates em cinco cidades do país onde haverá segundo turno. Em São Paulo, já está tudo pronto para o encontro entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos.