Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (20): Jair Bolsonaro pede mais tempo para apresentar defesa, mas Alexandre de Moraes nega e mantém prazo de 15 dias. Em audiência, ministro do Supremo repreende Mauro Cid sobre contradições na delação. No Rio, helicóptero da polícia é alvo de tiros e atinge rede elétrica. Terroristas entregam corpos de mãe e filhos em cerimônia pública e causam indignação em Israel. No Paulistão, São Paulo perde em casa e é vaiado pela torcida.