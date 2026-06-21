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Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/06/2026

Alertas falsos causam susto e levam governo a tirar sistema da Defesa Civil do ar

Íntegras|Do R7

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Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (20): Três são presos por morte de jovem lançada de ponte no interior de SP; total de detidos chega a seis. Governo aumenta mistura de etanol na gasolina para 32% e prevê queda no preço. Acidente com 14 veículos deixa um morto e cinco feridos na Grande BH. Criminosos usam mensagens de visualização única para enganar vítimas e se passar por policiais. Alertas falsos causam susto e levam governo a tirar sistema da Defesa Civil do ar.

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