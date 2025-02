Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (21): No dia seguinte à posse, Donald Trump faz reuniões com parlamentares aliados. Em entrevista coletiva, presidente americano anuncia investimentos na área de tecnologia. A repercussão das medidas anunciadas por Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. No Brasil, polícia de Minas Gerais analisa imagens de violência durante trote em estudantes de medicina. A explicação para a onda de calor nos estados do Sudeste. No futebol, Manchester City anuncia a contratação de jovem talento do Palmeiras por valor milionário. Zagueiro David Luiz é recebido com festa em Fortaleza.