Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (21): Diretoria da Fundação Saúde pede demissão depois de escândalo dos transplantes infectados no Rio de Janeiro. Nove pessoas morreram em acidente com van que levava atletas da equipe de remo do Rio Grande do Sul. Em recuperação depois de acidente doméstico, presidente Lula irá participar da reunião dos BRICS por videoconferência. Laudo indica que ex-integrante da banda One Direction usou cocaína e crack antes da queda.