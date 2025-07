Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (22): Defesa de Jair Bolsonaro diz que ex-presidente não descumpriu medidas impostas por Alexandre de Moraes. Presidente da Câmara proíbe trabalho de comissões, e oposição protesta contra decisões do Supremo. Na coluna de política, empresários cobram que governo deixe questão ideológica e negocie tarifas com os Estados Unidos. Filho de traficante, rapper Oruam se entrega à polícia e é preso no Rio de Janeiro. Na reportagem especial: a luta de mulheres vítimas da violência doméstica para superar traumas. E morre aos 76 anos o cantor Ozzy Osbourne, pai do rock pesado que virou estrela da tv americana.