Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/11/2024

Veja a edição completa do JR desta sexta (22) com os seguintes destaques: PGR deve decidir só em 2025 sobre inquérito que apura suposta tentativa de golpe. Criminosos invadem mansão da família de Maluf em SP. Polícia identifica segundo suspeito de participar do assassinato de delator do PCC. Israel anuncia a morte de cinco terroristas do Hamas na Faixa de Gaza. E ainda: o projeto de irrigação que está transformando a vida de agricultores na Bahia.