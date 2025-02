Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (24): Governo vai liberar o FGTS do trabalhador que optou pelo saque-aniversário e foi demitido. Líderes mundiais se encontram com Zelensky no dia que marca os três anos da guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, Donald Trump discute o fim do conflito com o presidente da França. Federação define datas e horários das quartas-de-final do Paulistão. Torcedores santistas ficam em êxtase com as atuações do camisa dez.