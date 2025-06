Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (24): Demora em resgate e clima extremo podem ter contribuído para morte de brasileira em vulcão na Indonésia. Trilha que Juliana percorreu já registrou pelo menos outras cinco mortes. Primeiro-ministro israelense declara fim do conflito contra Irã e destaca vitória histórica. Em Brasília, Mauro Cid confirma ter recebido dinheiro do ex-ministro Braga Netto. Vítimas de fraudes no INSS terão dinheiro devolvido a partir do mês que vem. Relatório do Ministério Público revela que PCC já atua em 28 países, além do Brasil. Cidades no Sul registram temperaturas abaixo de zero e chafariz congela.