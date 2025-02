Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (25): Idoso é encontrado morto dentro de casa após temporal em São Paulo. Na mesma região da cidade, vídeo mostra enxurrada impressionante durante a tempestade. Famílias se despedem de vítimas de confronto em comunidades do Rio. Quatro israelenses reféns há mais de 15 meses são libertadas pelo Hamas. Vídeo mostra brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcando algemados e acorrentados em Manaus. Na volta do estádio do Pacaembu, São Paulo vence o Corinthians de virada e é pentacampeão da Copinha.