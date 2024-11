Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/10/2024

Veja a edição completa do JR desta sexta (25) com os seguintes destaques: Temporal deixa mortos, desaparecidos e provoca estragos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Governo federal e mineradoras assinam acordo de R$ 170 bilhões pela tragédia de Mariana. Funcionários denunciam a falta de itens básicos em um dos principais hospitais do país. No Oriente Médio, ataque do grupo terrorista Hezbollah deixa mortos em Israel. E ainda: a rara imagem das inundações no deserto do Saara.