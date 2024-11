Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/10/2024

Veja a edição completa do JR deste sábado (26) com os seguintes destaques: Eleitores de 51 cidades vão às urnas no segundo turno das eleições municipais. Presidente Lula cancela terceira viagem internacional e Alckmin vai representar o Brasil na COP 29. Nossos repórteres mostram a venda ilegal de remédios para diabetes, também usados para emagrecer. No Oriente Médio, Israel diz que concluiu os ataques contra bases militares no Irã. E ainda: a alta no preço pode reduzir a quantidade de azeitonas nas pizzas.