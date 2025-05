A Paloma Tocci entrevistou, com exclusividade, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Durante a conversa, o treinador falou sobre o desafio de comandar o atual Campeão Paulista e relembrou a demissão da seleção brasileira. Confira!



