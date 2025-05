Carro do goleiro Rossi, do Flamengo, é atingido por tiros durante tentativa de assalto no RJ

O carro do goleiro Rossi, do Flamengo, foi atingido por quatro tiros durante uma tentativa de assalto em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. A ação aconteceu no final da madrugada, na Linha Amarela. Criminosos armados fizeram um arrastão e abordaram os carros dos jogadores do clube, que haviam saído do aeroporto do Galeão. Um dos tiros atingiu o vidro do carro de Rossi e, outro, a porta do motorista. Como o veículo é blindado, ele não se feriu.



