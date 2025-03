Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/02/2025

Veja a edição completa do JR desta sexta (28) com os seguintes destaques: Trump e Zelensky batem boca e reunião termina sem acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Presidente Lula escolhe Gleisi Hoffmann para assumir a articulação política do governo. Ônibus com turistas estrangeiros é atacado por criminosos no Rio. E ainda: começam a valer os pagamentos por aproximação via Pix.



