Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/03/2025

Veja a edição completa do JR desta sexta (28) com os seguintes destaques: Terremoto atinge Mianmar e Tailândia e deixa mais de 150 mortos. Tribunal espanhol anula condenação de Daniel Alves por estupro. Dorival Júnior é demitido da seleção brasileira. E a festa corintiana pelo título do Paulistão!



