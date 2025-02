Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (30): Em mudança na estratégia de comunicação, presidente Lula faz coletiva de imprensa, defende ministro da Fazenda, diz que troca de ministros ainda não está definida e não descarta ações para conter alta dos alimentos. Choque entre avião comercial e helicóptero militar deixa 67 mortos nos Estados Unidos. Áudio revela comunicação com aeronaves momentos antes da tragédia. Especialistas tentam explicar as causas da colisão. Hamas liberta mais oito reféns sequestrados em 2023. A espera está acabando: Neymar chega ao Brasil nas próximas horas para assinar com o Santos.