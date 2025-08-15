Internação forçada por disputa de herança leva à prisão de familiares
Clínica psiquiátrica em Goiânia é fechada após denúncias de internações compulsórias
Uma mulher de 28 anos foi internada à força em uma clínica psiquiátrica próxima a Goiânia, devido a um conflito por herança com sua mãe e irmã. A polícia descobriu outras pacientes na mesma situação de internação compulsória. O local foi interditado e seus proprietários detidos.
Imagens de segurança mostram a mulher sendo levada à força por funcionários da clínica, que usavam sedativos e violência para capturar pessoas contra sua vontade. O marido da vítima notificou a polícia após perceber sua ausência, levando à descoberta da clínica destinada a dependentes químicos.
A mãe e a irmã da vítima foram presas preventivamente por tentarem impedir sua participação em uma audiência judicial sobre herança. Na clínica, metade das mais de 40 mulheres internadas afirmou estar lá sem consentimento e sem ordem judicial.
Quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo o dono da clínica, seu irmão e duas funcionárias. Eles enfrentam acusações de sequestro, lesão corporal e associação criminosa. A defesa dos acusados afirma que o estabelecimento operava legalmente e está disponível para esclarecimentos.
