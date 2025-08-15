Internação forçada por disputa de herança leva à prisão de familiares Clínica psiquiátrica em Goiânia é fechada após denúncias de internações compulsórias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h43 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 28 anos foi internada à força em uma clínica psiquiátrica em Goiânia devido a um conflito de herança.

A polícia encontrou outras pacientes em condições semelhantes e interditou a clínica, detendo os proprietários.

Imagens mostram a vítima sendo levada por funcionários que usaram sedativos e violência para as internações.

Quatro pessoas foram presas, incluindo o dono da clínica, sob acusações de sequestro e lesão corporal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher de 28 anos foi internada à força em uma clínica psiquiátrica próxima a Goiânia, devido a um conflito por herança com sua mãe e irmã. A polícia descobriu outras pacientes na mesma situação de internação compulsória. O local foi interditado e seus proprietários detidos.

Imagens de segurança mostram a mulher sendo levada à força por funcionários da clínica, que usavam sedativos e violência para capturar pessoas contra sua vontade. O marido da vítima notificou a polícia após perceber sua ausência, levando à descoberta da clínica destinada a dependentes químicos.

A mãe e a irmã da vítima foram presas preventivamente por tentarem impedir sua participação em uma audiência judicial sobre herança. Na clínica, metade das mais de 40 mulheres internadas afirmou estar lá sem consentimento e sem ordem judicial.

Quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo o dono da clínica, seu irmão e duas funcionárias. Eles enfrentam acusações de sequestro, lesão corporal e associação criminosa. A defesa dos acusados afirma que o estabelecimento operava legalmente e está disponível para esclarecimentos.

O que motivou a internação forçada da mulher em Goiânia?

A internação forçada de uma mulher de 28 anos em uma clínica psiquiátrica próxima a Goiânia foi motivada por um conflito de herança com sua mãe e irmã.

Quais foram as consequências da descoberta das internações compulsórias?

A clínica foi interditada e seus proprietários detidos após a polícia descobrir que outras pacientes estavam na mesma situação de internação compulsória.

O que as imagens de segurança revelaram sobre a internação na clínica?

As imagens de segurança mostraram a mulher sendo levada à força por funcionários da clínica, que usavam sedativos e violência para capturar pessoas contra sua vontade.

Quais são as acusações enfrentadas pelos proprietários da clínica?

Quatro pessoas, incluindo o dono da clínica, seu irmão e duas funcionárias, foram presas em flagrante e enfrentam acusações de sequestro, lesão corporal e associação criminosa.

