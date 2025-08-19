Israel se prepara para ocupar Gaza; Hamas aceita cessar-fogo Acordo prevê libertação de reféns e retirada parcial das tropas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Exército israelense se prepara para ocupar Gaza, levando palestinos a deixarem a região.

Hamas aceita cessar-fogo, incluindo a libertação de reféns e retirada parcial das tropas israelenses.

Acordo prevê trégua de 60 dias e liberação de 150 presos palestinos.

Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta, enquanto Trump afirma que a libertação depende da derrota do Hamas.

O exército de Israel está se preparando para ocupar a cidade de Gaza, levando muitos palestinos a deixarem a região. O grupo terrorista Hamas anunciou que aceita um acordo de cessar-fogo semelhante a uma proposta anterior de Israel, com a libertação de dez reféns vivos e os corpos de 18 sequestrados. O acordo também prevê uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses.

O Hamas está disposto a reduzir suas exigências, aceitando a libertação de 150 presos palestinos em vez de 200 e uma área de segurança na fronteira sob controle israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta, mencionando apenas rumores na mídia. Ele afirmou que o Hamas enfrenta grande pressão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a libertação dos reféns depende da derrota do Hamas. Enquanto isso, Israel se prepara militarmente para ações na cidade.

Qual é a situação atual em Gaza em relação à ocupação por Israel?

O exército de Israel está se preparando para ocupar a cidade de Gaza, levando muitos palestinos a deixarem a região.

O que o Hamas aceitou em relação ao cessar-fogo?

O Hamas anunciou que aceita um acordo de cessar-fogo semelhante a uma proposta anterior de Israel, prevendo a libertação de dez reféns vivos e os corpos de 18 sequestrados, além de uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses.

Quais são as condições que o Hamas está disposto a aceitar?

O Hamas está disposto a aceitar a libertação de 150 presos palestinos em vez de 200, e a implementação de uma área de segurança na fronteira sob controle israelense.

Qual foi a reação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em relação à proposta do Hamas?

Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta do Hamas, apenas mencionou rumores na mídia e afirmou que o grupo enfrenta grande pressão.

