Israel se prepara para ocupar Gaza; Hamas aceita cessar-fogo
Acordo prevê libertação de reféns e retirada parcial das tropas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O exército de Israel está se preparando para ocupar a cidade de Gaza, levando muitos palestinos a deixarem a região. O grupo terrorista Hamas anunciou que aceita um acordo de cessar-fogo semelhante a uma proposta anterior de Israel, com a libertação de dez reféns vivos e os corpos de 18 sequestrados. O acordo também prevê uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses.
O Hamas está disposto a reduzir suas exigências, aceitando a libertação de 150 presos palestinos em vez de 200 e uma área de segurança na fronteira sob controle israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta, mencionando apenas rumores na mídia. Ele afirmou que o Hamas enfrenta grande pressão.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a libertação dos reféns depende da derrota do Hamas. Enquanto isso, Israel se prepara militarmente para ações na cidade.
Qual é a situação atual em Gaza em relação à ocupação por Israel?
O exército de Israel está se preparando para ocupar a cidade de Gaza, levando muitos palestinos a deixarem a região.
O que o Hamas aceitou em relação ao cessar-fogo?
O Hamas anunciou que aceita um acordo de cessar-fogo semelhante a uma proposta anterior de Israel, prevendo a libertação de dez reféns vivos e os corpos de 18 sequestrados, além de uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses.
Quais são as condições que o Hamas está disposto a aceitar?
O Hamas está disposto a aceitar a libertação de 150 presos palestinos em vez de 200, e a implementação de uma área de segurança na fronteira sob controle israelense.
Qual foi a reação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em relação à proposta do Hamas?
Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta do Hamas, apenas mencionou rumores na mídia e afirmou que o grupo enfrenta grande pressão.
Veja também
Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!