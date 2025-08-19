Logo R7.com
Israel se prepara para ocupar Gaza; Hamas aceita cessar-fogo

Acordo prevê libertação de reféns e retirada parcial das tropas

  • Exército israelense se prepara para ocupar Gaza, levando palestinos a deixarem a região.
  • Hamas aceita cessar-fogo, incluindo a libertação de reféns e retirada parcial das tropas israelenses.
  • Acordo prevê trégua de 60 dias e liberação de 150 presos palestinos.
  • Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta, enquanto Trump afirma que a libertação depende da derrota do Hamas.

 

O exército de Israel está se preparando para ocupar a cidade de Gaza, levando muitos palestinos a deixarem a região. O grupo terrorista Hamas anunciou que aceita um acordo de cessar-fogo semelhante a uma proposta anterior de Israel, com a libertação de dez reféns vivos e os corpos de 18 sequestrados. O acordo também prevê uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses.

O Hamas está disposto a reduzir suas exigências, aceitando a libertação de 150 presos palestinos em vez de 200 e uma área de segurança na fronteira sob controle israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não comentou oficialmente a proposta, mencionando apenas rumores na mídia. Ele afirmou que o Hamas enfrenta grande pressão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a libertação dos reféns depende da derrota do Hamas. Enquanto isso, Israel se prepara militarmente para ações na cidade.

