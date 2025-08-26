Logo R7.com
Itamaraty solicita extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes

Eduardo Tagliaferro enfrenta acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pela PGR

O Itamaraty enviou um pedido de extradição ao governo italiano de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República o denunciou por crimes como violação de sigilo funcional e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A formalização das acusações permite que a justiça italiana analise o pedido, possibilitando que Tagliaferro seja julgado no Brasil.

