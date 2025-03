Jorge Messias defende regulamentação das big techs no Brasil Advogado-Geral da União critica postura das redes sociais em casos de golpes online JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h16 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h16 ) twitter

Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defende regulamentação das big techs no Brasil

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação das grandes empresas de tecnologia no Brasil durante sua participação no programa JR Entrevista na RECORD News. Ele destacou a falta de responsabilidade das redes sociais em casos de golpes online, afirmando que as plataformas não oferecem suporte adequado às vítimas, apesar de lucrarem significativamente.

Messias questionou o motivo pelo qual essas empresas temem a regulamentação e sugeriu que elas possam estar escondendo práticas que influenciam e manipulam os usuários. Ele enfatizou que o governo não aceita a postura das redes sociais de deixar os usuários por conta própria em situações de fraude e ressaltou a necessidade de responsabilizar empresas que obtêm altos lucros sem oferecer proteção suficiente aos consumidores.

Assista em vídeo - Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defende regulamentação das big techs no Brasil

