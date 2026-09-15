Jornal da Record entrevista o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Encontro conduzido por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro dá início a ciclo de entrevistas, entre os dias 15 e 22 de setembro

Lula abre ciclo de entrevistas com presidenciáveis nesta terça (15) Ricardo Stuckert

A RECORD inicia o ciclo de encontros com candidatos à Presidência da República. Nesta terça (15), Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro conduzem a entrevista com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao vivo, no Jornal da Record.

A conversa terá duração de 30 minutos e abordará propostas e temas centrais da disputa pelo Palácio do Planalto.

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A programação contará também com Romeu Zema (Novo), na quarta (16); Ronaldo Caiado (PSD), na quinta (17); e Flávio Bolsonaro (PL), na sexta (18). Na próxima semana, será a vez de Augusto Cury (Avante), no dia 19; e Renan Santos (Missão), no dia 22.

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sábado, às 19h45, na tela da RECORD.