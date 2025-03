JR 15 Min #1125 | Trégua à vista? O que falta para o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 20h43 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após mais de três anos de guerra, o mundo aguarda com ansiedade uma trégua no conflito entre Rússia e Ucrânia. Um cessar-fogo de 30 dias foi colocado na mesa durante uma reunião entre o governo ucraniano, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. A Ucrânia já aceitou a proposta, mas a adesão da Rússia ainda é incerta. O Kremlin vai aceitar? Quais são os principais interesses da Rússia nessa negociação? O que levou a Ucrânia a aceitar a proposta neste momento? Luiz Fara Monteiro e o repórter Fábio Menegatti conversam com o professor de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), Leonardo Paz Neves. ceitar a proposta, a Rússia realizou um ataque aéreo em Kiev, o que trouxe incertezas sobre a adesão russa às condições do cessar fogo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD