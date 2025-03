JR 15 Min #1126 | Corinthians x Palmeiras: começa a batalha pelo Paulistão 2025 JR na TV|Do R7 14/03/2025 - 22h57 (Atualizado em 15/03/2025 - 18h20 ) twitter

O derby de São Paulo vai decidir o Paulistão de 2025. Corinthians e Palmeiras se enfrentam em dois jogos com transmissão exclusiva da RECORD para a televisão aberta. No domingo (16), a bola rola às 18h30, no Allianz Parque, apenas com torcida do Alviverde. O jogo de volta será no dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena, que estará lotada de torcedores do Timão. Quais são as armas dos dois times para ficar com o título? Qual o impacto da eliminação na Libertadores sobre o Corinthians? E o que o Palmeiras precisa fazer para conquistar o quarto título seguido? Luiz Fara Monteiro e a repórter Duda Gonçalves conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rímoli.

