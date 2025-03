JR 15 Min #1127 | Imposto de Renda 2025: as novidades e dicas para não cair na malha fina JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 19h35 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h04 ) twitter

Começou hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para acertar as contas com o Leão. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Quais são as principais novidades deste ano? Quem precisa declarar? E quais os cuidados para evitar erros e cair na malha fina? Luiz Fara Monteiro e a repórter Vanessa Lima conversam com o supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda, o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca.

