JR 15 Min #1129 | Fraudes em alta: por que os brasileiros continuam caindo?

Um tema preocupante e que tem afetado milhares de brasileiros: as fraudes financeiras. Os números são alarmantes. Segundo dados do Serasa, mais de 50% dos brasileiros foram vítimas de tentativas de fraude em 2024 — um salto de nove pontos percentuais em relação a 2023. Entre os mais comuns, está o uso indevido de cartão de crédito, que lidera o ranking com cerca de 47% dos casos. O que está por trás desse aumento? Por que os brasileiros seguem vulneráveis a esse tipo de golpe? E o que fazer para se proteger? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com o especialista em cibercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV), Luiz Augusto D'urso.

