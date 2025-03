JR Dinheiro: Chaves do Pix com CPF e CNPJ com irregularidades na Receita serão excluídas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 23h22 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h23 ) twitter

O Banco Central mudou as regras do Pix. Chaves com CPF e CNPJ com algum tipo de irregularidade na receita serão excluídas. As novas medidas devem dificultar a ação de golpistas que usam chaves Pix de uma pessoa ou empresa, mas direcionam para contas de titularidades diferentes. As chaves vão ser excluídas nas seguintes situações: suspenso; cancelado; de pessoa falecida e nulo, em razão de fraude. Já as chaves de empresas que serão excluídas são as que o CNPJ estiver suspenso ou inapto; baixado e nulo, quando a empresa apresenta algum erro operacional. Quem usa o e-mail como chave não poderá mudar a titularidade, ou seja, fica impedido de alterar o cadastro e usar esse e-mail para direcionar as operações para outra conta. Já as chaves com número de celular poderão ser alteradas para outra pessoa, caso o número mude de dono.

