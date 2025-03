JR Trade: CEO da Influency.me explica o desenvolvimento do mercado de marketing de influência JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h08 ) twitter

Uma das principais agências de marketing digital do Brasil, a Influency.me trabalha com tecnologia e inovação para transformar a comunicação feita nas redes sociais em resultados de alta performance. No JR Trade, Rodrigo Azevedo, CEO e fundador da Influency.me, explica quais são as três frentes de atuação da agência — Studio, House e Stars —, como o mercado de marketing de influência tem se profissionalizado e como é feito o cruzamento de dados para encontrar o influenciador ideal para cada marca.

