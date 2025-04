Juscelino Filho pede demissão após denúncias de desvio de verbas Ministro deixa cargo para focar em defesa contra acusações de irregularidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h28 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h28 ) twitter

Juscelino Filho pede demissão do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela PGR

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de recursos. A decisão ocorreu após uma conversa telefônica com o presidente Lula. Juscelino Filho pretende focar em sua defesa, enquanto o Supremo Tribunal Federal decide se aceita a denúncia.

As investigações apontam para um desvio de mais de R$ 800 mil em emendas parlamentares destinadas à Codevasf, que teriam sido utilizadas na contratação de empresas de fachada para obras em Vitorino Freire, no Maranhão. A prefeita da cidade é irmã de Juscelino, e as obras incluíam uma rodovia que leva à fazenda da família do ministro.

Com a saída de Juscelino, o União Brasil deve nomear um novo representante para o Ministério, com Pedro Lucas Fernandes sendo o principal candidato. Juscelino reassumirá sua posição como deputado federal pelo Maranhão. Em comunicado, ele afirmou que as acusações são infundadas e que sua demissão é um ato de respeito ao governo e à população. A Codevasf declarou que os convênios passaram por auditorias internas rigorosas.

