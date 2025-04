Criminosos atacam motoristas parados no sinal vermelho, em São Paulo

Parar no sinal vermelho é uma obrigação que dura poucos segundos. Mas em São Paulo, os motoristas estão com medo, porque assaltantes costumam escolher este momento para atacar. Em média, um motorista é roubado a cada duas horas no estado. Os criminosos também têm tentado sequestrar as vítimas, em ações que costumam ser muito rápidas.



