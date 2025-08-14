Justiça autoriza busca na casa de Hytalo Santos por suspeita de exploração

A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na residência do influenciador Hytalo Santos, localizada em um condomínio de alto padrão em João Pessoa. A ação foi solicitada pelo Ministério Público devido a suspeitas de exploração de menores em vídeos divulgados online.
Hytalo Santos não estava presente durante a operação. Como parte das medidas cautelares, seus perfis nas redes sociais foram bloqueados e ele está proibido de se comunicar com os menores mencionados na investigação. A defesa do influenciador afirmou que se manifestará nos autos do processo.
