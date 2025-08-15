Justiça autoriza novas buscas em imóveis de Hytalo Santos
Companheiro dele também é investigado por exploração de menores
A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em imóveis ligados ao influenciador Hytalo Santos, localizados em João Pessoa. O companheiro dele também está sendo investigado no caso de exploração de menores. Durante a operação, foram apreendidos celulares e um computador.
Em operações anteriores realizadas em um condomínio de luxo, a residência do influenciador estava vazia e trancada. Posteriormente, um carro com as iniciais de Hytalo Santos foi encontrado em outro bairro. Ele continua sob investigação por suspeita de exploração de menores através de vídeos online.
Os perfis do influenciador nas redes sociais estão bloqueados. Seu novo advogado declarou que ele é inocente e que está disposto a colaborar com a Justiça. O advogado informou ainda que Hytalo Santos estava em São Paulo para compromissos profissionais durante as buscas.
