Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli

Deputada permanece detida após condenação por invasão de sistema

A Justiça italiana decidiu manter a deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em prisão, negando seu pedido de prisão domiciliar. A defesa alegou problemas de saúde como justificativa para que ela aguardasse o julgamento do pedido de extradição em casa.

Zambelli fugiu para a Itália após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a mais de dez anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A extradição está pendente enquanto ela permanece detida no país europeu.

