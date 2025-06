Lei que proíbe celular nas escolas completa seis meses e melhora desempenho Interesse pela leitura cresce e alunos fazem novas amizades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 00h37 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h37 ) twitter

Lei que proíbe celular nas escolas completa seis meses e colégios apontam melhorias para os alunos

Após seis meses da proibição do uso de celulares nas escolas, melhorias significativas são observadas no ambiente escolar. O interesse pela leitura aumentou, com um colégio em São Paulo registrando um crescimento de 20% nos empréstimos da biblioteca em comparação ao ano anterior. Estudantes relatam ter feito novas amizades, aproveitando espaços de convivência criados pelas instituições.

Uma pesquisa nacional realizada entre fevereiro e março entrevistou mais de mil estudantes, professores e gestores, revelando que mais de metade dos alunos já não leva mais o celular para a escola. Entre aqueles que ainda levam o aparelho, a maioria está no ensino médio. Em algumas escolas paulistas, estudantes com até 12 anos estão proibidos de portar celulares, medida apoiada integralmente pelos pais.

A mudança tem promovido maior interação social e foco nas atividades escolares, melhorando o desempenho acadêmico e a dinâmica em sala de aula.

