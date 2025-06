Desabamento de marquise em Copacabana, zona sul do RJ, assusta pedestres

O desabamento de uma marquise em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, assustou quem passava pelo local. Dois operários trabalhavam na obra no momento da queda, que aconteceu em uma obra em um edifício comercial. Umas das principais avenidas da região ficou parcialmente fechada para a retirada dos escombros. O prédio residencial passava por reformas na fachada desde fevereiro. A mudança incluía a diminuição da marquise. O condomínio informou que adotou todas as medidas exigidas pelas autoridades para a realização da obra.



