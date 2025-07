Lula aborda recuperação do Rio Doce e tarifas dos EUA em evento no Espírito Santo Presidente anuncia compensação financeira e critica taxação norte-americana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/07/2025 - 01h39 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h39 ) twitter

Lula anuncia recuperação do Rio Doce em visita ao Espírito Santo

O presidente Lula esteve no Espírito Santo para anunciar medidas de recuperação do Rio Doce. Durante evento em Linhares, ele revelou um investimento de R$ 3,7 bilhões para pescadores e agricultores afetados pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Os atingidos receberão um salário mínimo e meio mensal durante três anos, seguido por um salário mínimo mensal por mais um ano.

Em seu discurso, Lula criticou as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros a partir de agosto. Ele prometeu acionar todas as instâncias para evitar essa medida e destacou que o Brasil está preparado para adotar a lei da reciprocidade caso necessário. Além disso, mencionou discutir o tema com parceiros dos BRICS para encontrar soluções diplomáticas.

