Prestes a completar 80 anos, Lula não descarta concorrer novamente à presidência

As eleições presidenciais de 2026 podem ter Lula na lista de candidatos. Foi o que afirmou o governante a Christina Lemos, em entrevista exclusiva. “Estou fisicamente melhor do que quando tinha 60 anos. [...] Se vou ser candidato ou não, são outros quinhentos”, pontuou. O presidente destacou que tudo depende do cenário político do próximo ano e das movimentações dos partidos, mas reforçou que certos adversários não voltarão a liderar o país.



