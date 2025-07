Lula aposta no diálogo para evitar tarifaço Taxação de 50% sobre produtos brasileiros nos EUA entra em vigor nesta sexta-feira (1º) JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 22h12 (Atualizado em 28/07/2025 - 22h12 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Produtos brasileiros podem enfrentar uma sobretaxa de 50% nos EUA a partir de sexta-feira.

Presidente Lula aposta no diálogo para evitar a medida, durante inauguração de usina termoelétrica no Rio.

Anunciado o programa "Gás para Todos" para fornecer gás de cozinha a 17 milhões de famílias vulneráveis.

Lula propôs a criação de uma comissão para explorar minérios raros, visando negociações com os EUA.

Lula afirma que ainda acredita no diálogo para evitar tarifaço

A partir desta sexta-feira (1º), produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos poderão enfrentar uma taxação de 50%. O presidente Lula, que participou da inauguração de uma usina termoelétrica no Rio de Janeiro, ainda aposta no diálogo para evitar essa medida. A usina, localizada no Porto do Açu, é a maior do país em capacidade de geração a gás natural.

Durante o evento, Lula anunciou um novo programa governamental, Gás para Todos, que visa ampliar o acesso ao gás de cozinha, garantindo que 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade recebam o produto sem custo. Ele destacou a disparidade entre o custo de produção do botijão de gás e o preço pago pelo consumidor final.

Além disso, o presidente mencionou a criação de uma comissão para explorar minérios raros no Brasil. Esses recursos são de interesse dos Estados Unidos e podem ser um ponto de negociação para reverter a decisão de Donald Trump sobre a taxação das exportações brasileiras.

