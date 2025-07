Lula debate estratégias para enfrentar tarifas dos EUA Reunião no Palácio do Planalto busca soluções para setores impactados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h17 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula convocou reunião de emergência no Palácio do Planalto.

Nova tarifa de 50% dos EUA afetará setores como o da carne bovina e plásticos.

Impactos financeiros podem chegar até 3 bilhões de dólares para a indústria.

Lula defende a soberania nacional e aguarda medidas para mitigar os efeitos.

Lula convoca reunião de emergência com ministros após anúncio do tarifaço pelos EUA

O presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com ministros para discutir medidas em resposta às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O encontro contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann.

As tarifas adicionais de 50% serão aplicadas a partir da próxima quarta-feira, afetando significativamente setores como o da carne bovina, que prevê um impacto financeiro de até US$ 1 bilhão. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico estima perdas entre US$ 1,5 e US$ 2 bilhões devido à nova barreira tarifária.

Lula destacou a importância de defender a soberania nacional diante das medidas americanas, enquanto a Federação das Indústrias de Minas Gerais acredita que pressões internas nos EUA possam ter influenciado a decisão. O setor produtivo aguarda ansiosamente por medidas de contingência que ajudem a mitigar os impactos econômicos esperados.

Assista ao vídeo - Lula convoca reunião de emergência com ministros após anúncio do tarifaço pelos EUA

