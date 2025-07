Governo americano divulga lista com quase 700 produtos brasileiros que não serão taxados

O presidente Donald Trump assinou, na tarde desta quarta-feira (30), o decreto que taxa em 50% os produtos exportados pelo Brasil. Mas anunciou uma longa lista com quase 700 exceções. O tarifaço foi adiado para começar no dia 6 de agosto. Entre os produtos que ficaram de fora da taxação estão alguns dos principais itens exportados pelo país, como os aviões produzidos pela Embraer, suco de laranja, madeira e celulose. Também não terão sobretaxa. Por outro lado, café, carne e frutas devem ser taxados em 50%. Além disso, o petróleo também é uma das principais exceções. Apenas em 2024, as exportações para os EUA renderam mais de U$ 7 bilhões ao Brasil.



