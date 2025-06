Lula destaca cooperação Brasil-Caribe em cúpula em Brasília Evento foca em segurança alimentar, mudanças climáticas e apoio ao Haiti JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 23h32 (Atualizado em 13/06/2025 - 23h32 ) twitter

Presidente Lula participa da Cúpula Brasil-Caribe, em Brasília

O presidente Lula participou da Cúpula Brasil-Caribe no Palácio do Itamaraty, em Brasília, reunindo representantes de 12 países. O evento visou fortalecer o diálogo e a cooperação entre o Brasil e as nações caribenhas, com foco em segurança alimentar, mudanças climáticas e infraestrutura.

Lula destacou a necessidade de uma ação mais efetiva da ONU no Haiti, sugerindo que a organização assuma parte do financiamento de uma missão de segurança ou a transforme em operação de paz. Também ressaltou a importância da COP30 em Belém, defendendo a união dos países em desenvolvimento para enfrentar as mudanças climáticas e buscar compensações pela redução de emissões.

O presidente enfatizou ainda a vulnerabilidade dos pequenos estados insulares ao aquecimento global e a necessidade de metas ambiciosas para redução de emissões. A cúpula reforçou a importância da cooperação regional para enfrentar desafios comuns.

Presidente Lula participa da Cúpula Brasil-Caribe, em Brasília

