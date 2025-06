Campos do Jordão (SP) bate recorde de frio no ano

A cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, bateu recorde de frio no ano. O município mais alto do país registrou temperatura mínima de quase 1ºC. O frio veio acompanhado de geada e a vegetação amanheceu sob uma fina camada de gelo. Até os carros foram cobertos nesta sexta-feira (13).



