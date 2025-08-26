Lula e presidente da Nigéria firmam acordos comerciais
Brasil busca novas parcerias comerciais em meio ao tarifaço dos EUA
O presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em Brasília. Este encontro ocorre enquanto o Brasil busca novas parcerias comerciais em resposta às recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Durante a reunião, foram assinados acordos nas áreas de aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos. A Nigéria recentemente se juntou ao BRICS e é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África.
O governo brasileiro também anunciou uma nova linha de crédito para modernizar a indústria nacional. O governo também detalhou as medidas para o setor de alimentos enfrentar o tarifaço. Produtos como açaí e castanhas poderão ser comprados pela União, estados e municípios para abastecer escolas. Carne bovina e café ficaram fora dessa lista devido à demanda em outros mercados.
Perguntas e Respostas
Qual foi o objetivo da reunião entre o presidente Lula e o presidente da Nigéria?
O objetivo da reunião foi discutir novas parcerias comerciais e fortalecer laços econômicos em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Quais acordos foram assinados durante o encontro?
Foram assinados acordos nas áreas de aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos.
Qual é a importância da Nigéria para o Brasil?
A Nigéria, que recentemente se juntou ao BRICS, é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África.
Que medidas o governo brasileiro anunciou para apoiar a indústria nacional?
O governo brasileiro anunciou uma nova linha de crédito para modernizar a indústria nacional. Além disso, detalhou as medidas para o setor de alimentos enfrentar o tarifaço.
