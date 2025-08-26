Lula e presidente da Nigéria firmam acordos comerciais

Logo R7.com
  • Presidente Lula se encontrou com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em Brasília.
  • Acordos comerciais foram assinados nas áreas de aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos.
  • A Nigéria se juntou ao BRICS e é considerada um parceiro comercial importante do Brasil na África.
  • Brasil anunciou nova linha de crédito para modernizar indústria afetada por tarifas dos EUA.

 

Lula recebe o presidente da Nigéria em Brasília
O presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em Brasília. Este encontro ocorre enquanto o Brasil busca novas parcerias comerciais em resposta às recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Durante a reunião, foram assinados acordos nas áreas de aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos. A Nigéria recentemente se juntou ao BRICS e é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África.

O governo brasileiro também anunciou uma nova linha de crédito para modernizar a indústria nacional. O governo também detalhou as medidas para o setor de alimentos enfrentar o tarifaço. Produtos como açaí e castanhas poderão ser comprados pela União, estados e municípios para abastecer escolas. Carne bovina e café ficaram fora dessa lista devido à demanda em outros mercados.


Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo da reunião entre o presidente Lula e o presidente da Nigéria?

O objetivo da reunião foi discutir novas parcerias comerciais e fortalecer laços econômicos em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos.


Quais acordos foram assinados durante o encontro?

Foram assinados acordos nas áreas de aviação, ciência, tecnologia, comércio e investimentos.


Qual é a importância da Nigéria para o Brasil?

A Nigéria, que recentemente se juntou ao BRICS, é o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África.

Que medidas o governo brasileiro anunciou para apoiar a indústria nacional?

O governo brasileiro anunciou uma nova linha de crédito para modernizar a indústria nacional. Além disso, detalhou as medidas para o setor de alimentos enfrentar o tarifaço.

